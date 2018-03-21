Жиріновський вже заявив про свою участь у виборах президента Росії-2024

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський спростував чутки про те, що він нібито не братиме участі у наступних виборах президента РФ, що відбудуться у 2024 році.

Про це політик написав на своєму Telegram-каналі.

"Не дочекаєтесь. ЛДПР завжди братиме участь у всіх виборах, якщо вони взагалі будуть. Не вийшло виграти зараз – будемо пробувати ще і ще", – запевнив Жиріновський.

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"І я не піду ні до Ради Федерації, ні навіть в уряд, тому що я не хочу нікому підкорятися", – наголосив політик.

Нагадаємо, Володимир Жиріновський посів третю сходинку на виборах президента Росії-2018 з показником у 5,65% голосів.