Жирнов прокомментировал возможность танкового прорыва россиян в Киев

Генерал-майор Николай Жирнов, возглавивший с марта Киевскую городскую военную администрацию, отреагировал на слова президента о едином сценарии захвата Киева. Владимир Зеленский считает таковым танковый прорыв оккупантов в столицу.

По мнению Владимира Зеленского, которое он высказал в интервью иностранным СМИ, теоретически российские захватчики могут зайти в Киев. Но только в одном случае: если они уничтожат весь город.

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"По Киеву, если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует РФ, и они все сейчас придут сотнями или тысячами танками, то они зайдут в Киев", – говорил тогда президент.

Вести боевые действия в городе – самое сложное

Однако глава Киевской ОВА Николай Жирнов считает танковый прорыв в город не слишком реалистичным сценарием. Такую вероятность, конечно, наши военные тоже рассматривают, однако, по словам генерал-майора, ведение боевых действий в городе – самое сложное.

Сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. В городе всегда есть скрытые подступы к противнику, возможность ведения ближних боев из любого дома, подвала,

– подчеркнул Жирнов.

И российские захватчики об этом хорошо знают, ведь у них был такой горький опыт. Речь идет о введении боевых действий, например, в Чечне и Сирии.

Поэтому, подытожил глава Киевской ОВА, вероятнее всего, враг все же попытается осаждать Киев и выдвинуть властям политические требования. Пока рашистам это никак не удается. И мы уверены, что украинские защитники и в дальнейшем будут держать оборону столицы.

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