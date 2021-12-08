Соответствующая публикация появилась в твиттере Украины 7 декабря. Ее проиллюстрировали остроумным мемом о разновидностях головной боли.

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Мем иллюстрирует различные типы боли, такие как мигрень, боль от повышенного давления и стресса. На изображении указано, в каких участках головы ее ощущают. При этом худшим "видом головной боли" называют жизнь рядом с Россией. Его фактически описывают как сплошную.

Как реагируют в сети

По состоянию на 8 декабря это сообщение лайкнули почти 150 тысяч пользователей, а более 33 тысяч – ретвитнули его себе на страницу. В комментариях люди пишут,

"Держитесь. Будем надеяться, не случится ничего плохого";

"Да, вполне понятно";

"Почти так же бывает, когда ты активист и живешь в России".

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