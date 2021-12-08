Відповідна публікація з'явилася у твітері України 7 грудня. Її проілюстрували дотепним мемом про різновиди головного болю.

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Мем ілюструє різні типи болю, наприклад – мігрень, біль від підвищеного тиску та стресу. На зображені вказано, в яких ділянках голови його відчувають. При цьому, найгіршим "видом головного болю" називають життя поруч Росією. Його фактично описують як суцільний.

Як реагують у мережі

Станом на 8 грудня цей допис вподобали майже 150 тисяч користувачів, а понад 33 тисячі – ретвітнули його собі на сторінку. В коментарях люди пишуть,

"Тримайтесь. Будемо сподіватися, не станеться нічого поганого";

"Так, цілком зрозуміло";

"Майже так само буває, коли ти активіст і живеш у Росії".

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