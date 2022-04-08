Житель Донецкой области "обчистил" дома местных жителей в Ирпене, которые его приютили

Правоохранители Бучанского района задержали мародера. Он ограбил жителей Ирпеня, которые предоставили ему убежище.

31-летний житель Донецкой области во время оккупации Ирпеня российскими войсками обворовывал усадьбы местных жителей.

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Мужчина ограбил людей, которые предоставили ему убежище, а после этого "обчистил" и их соседей.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника ювелирные изделия, компьютеры, планшеты, телефоны и другие ценные вещи.

Награбленное имущество: фото полиции

Сейчас мужчину задержали. Следователи уже начали досудебное расследование по факту мародерства. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Уважаемые граждане, ваша помощь во время войны другим является необходимой и крайне важной! Однако рекомендуем проверять и фиксировать документы тех, кого вы приютили,

– подчеркнули в полиции.

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