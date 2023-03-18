На Хмельнитчине мужчина погасил сигарету в глаза подростка

У жителя Каменец-Подольского возник конфликт с подростком. Чтобы выпустить эмоции, мужчина додумался потушить папиросу о век несовершеннолетнего.

В Каменце 57-летний местный житель вместе с товарищем распивали пиво. Рядом была компания подростков.

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Разозлился из-за громких разговоров

Громкие разговоры подростков разозлили мужчину. Он подошел к одному из них и приложил окурок к веку парня. Сигарету мужчина держал до тех пор, пока парень не оттолкнул своего обидчика.

Хотя сам мужчина в суде убеждал, что якобы попал сигаретой в глаза подростку случайно. Впрочем, у пострадавшего диагностировали две ожоговые раны век, что является легкими телесными повреждениями.



Суд в Каменце-Подольском / пресс-служба суда

Мужчина получил наказание

Горрайонный суд признал нападающего виновным в хулиганстве. Он пробудет под стражей 5 месяцев. Считая приговор слишком суровым, каменчанин вместе со своим защитником обжаловали его в апелляционном порядке – просили вместо ареста назначить общественные работы. Однако приговор был оставлен без изменений.

Хотя прокурор отмечал, в тот день на террасе не происходило ничего, что могло бы спровоцировать мужчину на хулиганские действия. Версию о якобы оскорблении не подтвердили ни потерпевший, ни свидетели, ни видео с камер наблюдения магазина.