Житель Коростеня продал России информацию об инфраструктуре родного города за 20 тысяч рублей

7441,52 гривны – цена государственной измены для украинца из города Коростень. На Житомирщине прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту государственной измены.

О таком инциденте рассказали в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, житель Коростеня в конце февраля заключил договоренность с представителем России. Сообщается, что украинец действовал с корыстными целями, ведь вознаграждением за выполненное задание было 20 тысяч рублей, что после обвала рубля достаточно низкая цена, как на уголовную ответственность. По курсу НБУ на сегодняшний день такое вознаграждение составляет 7441,52 гривны, но на черном рынке – едва добирает до 4000 гривен.

Задачей для коростенца было сфотографировать на свой мобильный телефон один из объектов инфраструктуры Коростеня и переслать фото заказчику.

По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование проводили следственные Управления СБУ в Житомирской области.

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