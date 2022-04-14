Житель Краматорска добровольно передавал россиянам информацию о позициях ВСУ

С начала войны многие украинцы показали свое "настоящее лицо". Вместо того, чтобы помогать Украине в борьбе с Россией, они сотрудничают с врагом.

Так, одного из таких "украинцев" разоблачили в Краматорске. Местный житель передавал данные о Вооруженных силах Украины в соцсети.

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Житель Краматорска передавал врагу информацию о ВСУ

По данным следствия, в марте 2022 года житель Краматорска добровольно сотрудничал с российской армией.

Он сообщал о местах дислокации блокпостов и военнослужащих ВСУ на отдельных участках территории Донецкой области. Мужчина присылал информацию представителю со своего аккаунта в социальной сети "Одноклассники".

Отмечается, что предоставленную предателем информацию враг использовал во время обстрелов жилых кварталов и инфраструктуры Донецкой области.

Донецкая областная прокуратура разоблачила предателя и сообщила о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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