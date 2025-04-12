Угрожал убить Трампа, Маска и не только: в США задержали "Мистера Сатану"

Жителя города Батлер, что в Пенсильвании, обвиняют в угрозах нападения и убийства Дональда Трампа. Кроме того, других официальных лиц США и агентов Иммиграционной и таможенной службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции США.

Смотрите также Выстрелы, крики и паника: полное видео покушения на Дональда Трампа

Мужчина угрожал убить Трампа

32-летнему Шону Монперу, жителю города Батлер, штата Пенсильвания, выдвинули обвинения в угрозах нападения и убийства президента и других официальных лиц США.

Согласно федеральному уголовному иску, 8 апреля отдел борьбы с национальными угрозами ФБР (NTOS) получил экстренное сообщение об угрозах, размещенные на ютубе пользователем "Мистер Сатана".

Федеральные агенты установили, что угрожающие высказывания были в период с 15 января по 5 апреля. Расследование подтвердило, что интернет-активность, связанная с "Мистером Сатаной", соответствовала месту жительства Монпера.

Также установлено, что подозреваемый обратился за разрешением на огнестрельное оружие. Мужчина получил его вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

В феврале 2025 года "Мистер Сатана" написал, что купил несколько пистолетов и запасается боеприпасами с тех пор, как Трамп вступил в должность. В марте, появился еще один комментарий.

В конце концов я собираюсь устроить массовую стрельбу,

– написал "Мистер Сатана".

Через неделю появился комментарий, что с момента выборов покупает "по 1 пистолету в месяц, бронежилет и боеприпасы".

Кстати, угрозы касались не только Трампа, но и других должностных лиц США, а также агентов Иммиграционной и таможенной службы. Среди них – Илон Маск.

Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, которых назначил Трамп, и всех, кто стоит на нашем пути. Помните, мы – большинство, MAGA – меньшинство страны, и к тому времени, когда наступит время действовать, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они тоже захотят отомстить. Американская революция 2.0,

– написал "Мистер Сатана" 17 февраля 2025 года.

В видеоролике "Прямой эфир: Обращение Трампа к Конгрессу" на ютубе 4 марта "Мистер Сатана" также писал: "Я сам его убью".

Комментарии с угрозами обнаружили также за 18 марта и 1 апреля. В частности, называл работников Миграционной и таможенной правоохранительной службы США "террористами", отмечал, что их надо "начать убивать".

9 апреля ФБР при содействии полиции Батлера арестовало Монпера по федеральному уголовному делу. Уже на следующий день его взяли под стражу до проведения предварительных слушаний и слушаний по содержанию под стражей, запланированных на 14 апреля.