Житель Покровска через "ВКонтакте" передавал данные оккупантам об ВСУ
Источник:Офис генпрокурора
Жителя Покровска поймали на госизмене. Оказалось, что он передавал данные российским оккупантам через российскую популярную соцсеть.
В частности, он передавал данные о вооруженных силах Украины. Поэтому к нему применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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По данным следствия, в апреле 2022 года житель Покровска добровольно сотрудничал с оккупационной армией России.
Он передавал сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники вооруженных сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области,
– отметили в генпрокуратуре.
Следовательно, россияне могли использовать эти данные во время войны против Украины. Пока следствие продолжается.
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