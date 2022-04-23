Житель Покровска через "ВКонтакте" передавал данные оккупантам об ВСУ

Жителя Покровска поймали на госизмене. Оказалось, что он передавал данные российским оккупантам через российскую популярную соцсеть.

В частности, он передавал данные о вооруженных силах Украины. Поэтому к нему применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Внимание В Мариуполе россияне зачищают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших

Что известно о коллаборанте

По данным следствия, в апреле 2022 года житель Покровска добровольно сотрудничал с оккупационной армией России.

Он передавал сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники вооруженных сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области,

– отметили в генпрокуратуре.

Следовательно, россияне могли использовать эти данные во время войны против Украины. Пока следствие продолжается.

Интересно – мнение военного эксперта о возможности наступления России из Приднестровья: смотрите видео