Житель Славянска сливал россиянам позиции ВСУ
4 апреля 2022 , 00:04Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Офиса генпрокурора
Украинские правоохранители разоблачили жителя Славянска, сливавшего врагу информацию об ВСУ. Мужчина распространял данные о расположении подразделений нашей армии.
Против злоумышленника уже возбуждено уголовное дело. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации об ВСУ в условиях военного положения.
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Подозреваемый сливал врагу данные об ВСУ
- Следствие выяснило, что 30 марта мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донбасса местонахождение военных подразделений ВСУ.
- Изображение с указанной локацией он распространил в одном из телеграм-каналов. А в комментариях добавил секретную информацию о маршруте передвижения военных.
За совершенное мужчине светит тюрьма
Жителю Славянска уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, с возможностью внесения залога. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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