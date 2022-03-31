Житель Волыни пытался незаконно вывезти в Польшу 320 тысяч долларов

Бдительные таможенники на пункте пропуска "Ягодин" задержали жителя Волыни. Он пытался вывезти за границу 320 тысяч долларов, которые теперь будут переданы на нужды ВСУ.

Как сообщают в ГПСУ, мужчина пытался незаконно вывезти из страны 320 тысяч долларов. Для этого он использовал тайник в автомобиле, а часть суммы перевозил на себе.

Читайте также Житель Одесской области незаконно перевозил мужчин за границу под видом тероборонца

Изъятые средства пойдут на нужды ВСУ

Удалось задержать мужчину при попытке пересечь границу в пункте пропуска "Ягодин". Там таможенники и провели обследование транспортного средства, обнаружив тайники.

Таможенники отмечают, что пачки банкнот были бережно упакованы и посчитаны. Их волынянин спрятал в полостях багажника машины, а также в достаточно неожиданных местах – аптечках и упаковке личной гигиены. Часть денег он пытался перевезти под верхней одеждой.

Мужчина пытался вывезти за границу 320 тысяч долларов / Фото ГПСУ

В ГПСУ отмечают, что иностранную валюту изъяли. Ее направят на специальный счет НБУ и в дальнейшем используют на нужды ВСУ. А вот волынянина ожидает еще и штраф, эквивалентный сумме изъятого. То есть ему придется заплатить по курсу НБУ почти 9,5 миллиона гривен.

К теме – В Верховной Раде хотят наказывать тех, кто незаконно покинул страну – смотрите видео: