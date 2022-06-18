Жителей Херсонщины призывают эвакуироваться, чтобы ВСУ было легче работать

Вооруженные Силы Украины в последние дни активно продвигаются на Юге. Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться, чтобы нашим защитникам и защитницам было легче деоккупировать территории региона.

С такой просьбой к местным жителям обратился глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. Он отметил, что Вооруженным Силам Украины необходим плацдарм для освобождения городов и сел Херсона.

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Жителей Херсонщины призвали помочь ВСУ и эвакуироваться

По словам главы областного совета Херсонской области, все видели, какой была агония российских оккупантов перед тем, как они вышли с севера Киевщины, в частности из Бучи и Ирпеня. Подобная тактика россиян была и при так называемом "освобождении" Мариуполя, когда они почти полностью разрушили город с 400 тысячами населения.

Для Херсона, подчеркнул Самойленко, такой сценарий увольнения неприемлем. Чиновник заверил, что это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – стирать город с лица земли только для того, чтобы его уволить – нет смысла.

Да, я сам выступил с таким призывом (выезжать с временно оккупированных территорий Херсонщины – ред. 24 канал). Зачем он? Вооруженные Силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности,

– заметил Самойленко.

К слову, глава облсовета Херсонщины призвал всех, у кого есть такая возможность, покинуть оккупированные территории региона . Вместе с тем, он прокомментировал возможность организованного выезда через временно оккупированный россиянами Крым и добавил, что местные жители должны всеми возможными способами сохранить свою жизнь.

Что касается выезда через Крым, то я считаю, что если человек спасает свою жизнь и свою семью, пусть едет . По моему убеждению, мы не имеем права их осуждать. Так же я не осуждаю ни одного человека, который остается (в оккупации – ред. 24 канал) и ждет увольнения,

– добавил чиновник.

По словам политика, приоритетом является то, чтобы люди остались живы, и чтобы Вооруженные Силы Украины получили лучшие условия для контрнаступления и деоккупации. Самойленко подытожил, что Россия может "навсегда" остаться в Херсонской области "только в виде закопанных оккупантов". Чиновник убежден, что наши защитники и защитницы смогут уволить Херсонщину уже в ближайшее время.

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