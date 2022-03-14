Жителей Каховки, Сосновки и Малокаховки просят не заходить в лес: там могут быть оккупанты

Оккупанты отаборились в лесах Херсонщины. Из-за этого очень осторожными просят быть жителей Каховки, Сосновки и Малокаховки. Они могут наткнуться на вооруженных российских военных.

Об этом сообщила Каховская городская территориальная община. В местной власти говорят, что в лесах есть немало вражеской военной техники.

Недавно В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета

Местных жителей просят не ходить в лес

Из-за того, что в последнее время в нашем сосновом лесу очень часто появляются незваные вооруженные военные, а также военная и не местная автотехника, настоятельно просим не заходить туда,

– отметили в общине.

Отметим, что несмотря на то, что некоторые населенные пункты перешли под временный контроль оккупантов, местное население оказывает мощное сопротивление захватчикам. Так в Белозерке люди без оружия выступили против российских военных, требуя, чтобы они покинули их населенный пункт. Агрессоры открыли огонь в воздух.

Как украинцы останавливали сопротивление агрессора на Херсонщине: в видео