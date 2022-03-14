Про це повідомила Каховська міська територіальна громада. У місцевій владі кажуть, що у лісах є чимало ворожої військової техніки.

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Місцевих жителів просять не ходити в ліс

Через те, що останнім часом в нашому сосновому лісі дуже часто зʼявляються непрохані озброєні військові, а також військова та не місцева автотехніка, наполегливо просимо не заходити туди,

– зазначили у громаді.

Зазначимо, що незважаючи на те, що деякі населені пункти перейшли під тимчасовий контроль окупантів, місцеве населення чинить потужний опір загарбникам. Так у Білозерці люди без зброї виступили проти російських військових, вимагаючи, аби вони покинули їхній населений пункт. Агресори відкрили вогонь у повітря.

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