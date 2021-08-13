Жителей оккупированной Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов

Оккупанты эвакуировали 6 взрослых и 4 детей из затопленных домов в Керчи. Сейчас они находятся в пункте временного размещения.

В Керчи начали эвакуацию

Детей поместили в художественной школе. Оккупанты планируют переселить их в отель.

К теме Большая вода в Крыму: оккупанты говорят о тысячах пострадавших и нескольких погибших

Всего пророссийские власти города развернули 26 пунктов временного размещения. В них могут поместиться 8 410 человек.

Заметим, сильный дождь затопил улицы Борзенко и Еременко – их перекрыли. Кроме того, много воды заметили на перекрестке Самойленко. Также подтопило 40 частных домовладений.

Смотрите видео с кадрами затопленной Керчи:

Оккупированную Керчь сильно затопило: видео

Что известно о непогоде