Взрывы могут раздаваться в период с 9:00 до 13:00. Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями.

‚Важно В Кривом Роге разобрали завалы после обстрела завода: жертв удалось избежать

По предварительным данным, взрывы будут раздаваться в карьере Криворожского железорудного бассейна, но, как поспешили успокоить в пресс-службе Криворожского горсовета, причин для беспокойства нет.

Справка. "Кривбассвзрывпром" – это одно из крупнейших предприятий по ведению взрывных работ с опытом работы практически полвека. Мощная производственная база позволяет обеспечить подрыв горных пород с объемом более 40 миллионов кубов.

Обстрелы Кривого Рога: последние новости

Заметим, что российские захватчики регулярно обстреливают Днепропетровщину. Иногда прилетает и в Кривой Рог. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать российских захватчиков по всем направлениям вторжения. Войскам агрессора пришлось перейти к обороне на Криворожском направлении.

2 июня кафиры были вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей на Криворожском направлении. В Генштабе ВСУ рассказали, что вооруженные силы России активизировали работу своих средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, кафиры продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру на Криворожском направлении.

7 июня российские убийцы атаковали Криворожский район. Они из "Ураганов" били по Зеленодольской общине. В Великой Костромке ранения получил 46-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Российские кафиры 31 мая в очередной раз обстреляли территории Криворожья. Одно из деревень района при этом пострадало от минометного огня врага. По данным районной администрации, к счастью, на этот раз обошлось без жертв или разрушений жилых домов.

В ночь на 29 мая в Днепропетровской области не звучало сирен воздушной тревоги. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, такое в последнее время случается довольно редко.

Впрочем, днем ​​ранее, 28 мая, оккупанты обстреляли двумя ракетами завод в Кривом Роге. На месте вражеского "прилета" вспыхнул пожар, практически полностью уничтоживший предприятие.

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