Жителей Мариуполя просят срочно выключить электроприборы

1 марта 2022 , 18:43
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Источник:

Мариупольский городской совет

В Мариуполе население призвали немедленно отключить от питания все электроприборы. Это нужно для того, чтобы специалисты возобновили стабильную подачу электроэнергии.

Пока в Мариуполе можно включать только свет. От электроприборов следует отказаться.

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Это нужно, чтобы энергетики ДТЭК могли восстановить стабильную подачу электроэнергии в Мариуполе.
– объяснили в городском совете.

Что нельзя включать в питание

  • бойлеры,
  • электропечи,
  • чайники,
  • кондиционеры,
  • отопительные приборы,
  • прочие энергоемкие средства.

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Автор: Софія Мінджоса