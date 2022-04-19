Жителей общины на Запорожье заставили голосовать за присоединение к псевдореспублике оккупантов

Российские убийцы оккупировали территорию Розовской общины, что в Запорожской области. Они провели "референдум" за присоединение к псевдореспублике.

Об этом 19 апреля рассказал глава Пологовской районной администрации Артур Крупский. Он заявил, что результаты псевдореферендума являются незаконными.

К теме Российские военные готовят псевдореферендумы в нескольких областях

По словам Крупского, за время оккупации россияне проводили определенную работу с местными, провели "перепись". Кроме этого, они повесили флаги псевдореспублик, а один из главарей боевиков даже приезжал в Розовку.

Как провели "референдум"

Рашисты обманом собрали местных в доме культуры. В частности, это были пенсионеры и переселенцы из Мариуполя. Им обещали, что будут обсуждать выплату пенсий и социально-бытовые нужды.

Однако людям заявили, что надо выбрать "мэра" и присоединиться к псевдореспублике, пока россияне не захватят Запорожье. По словам Крупского, люди были под дулом автоматов и голосовали за незаконные вещи.

Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде самим жителям общины. Мы никогда не признаем эти события. Сегодня уже отправили соответствующее заявление в СБУ и полицию,

– заявил Крупский.

Он добавил, что известно обо всех коллаборантах, которые помогали организовать "референдум".

Заметьте – как россияне общаются с родственниками: смотрите видео