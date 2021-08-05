Жителей пяти областей предупредили о подтоплении домов: когда ожидать стихию

В пяти областях Украины из-за значительного количества осадков ожидается подъем воды на реках. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении домов 5 – 7 августа.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней. Объявили оранжевый уровень опасности.

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Где ожидать стихию

В связи с осадками ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов 5 августа:

вечером 5 и в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3 – 0,8 метра, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) на 0,3 – 1,3 м;

6 – 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая область) на 0,2 – 1,0 м, без негативных последствий.

Штормовое предупреждение

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах.

В ГСЧС добавляют, что 6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной части, – грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в западных регионах и Житомирской области, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди – первый уровень опасности (желтый).

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