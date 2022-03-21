Жителей побережья Болгарии просят быть осторожными из-за мин, которые унесло морем из Одессы
Источник:кабинет министров Болгарии
Правительство Болгарии обратилось к жителям черноморского побережья с призывом быть осторожными из-за опасности подрыва судов на морских минах. Опасные "сюрпризы" могут приплыть из Одессы.
В болгарском правительстве отметили, что мины раньше были расположены возле Одессы, но многие из них были сорваны с креплений штормом и сейчас свободно дрейфуют.
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Особую бдительность попросили выявить жителей:
- Добрича,
- Варны,
- Бургаса.
При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать по телефону экстренные службы,
– говорится в сообщении.
В правительстве заверили, что приняли все меры по контролю над морскими границами страны, передвижением судов в болгарских территориальных водах. В случае необходимости местные власти совместно с Минобороны готовы организовать операции по обезвреживанию опасных объектов.Обратите внимание! Ранее руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко сказал, что Россия заминировала пути от Босфора в Одессу,
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