Жителей побережья Болгарии просят быть осторожными из-за мин, которые унесло морем из Одессы

Правительство Болгарии обратилось к жителям черноморского побережья с призывом быть осторожными из-за опасности подрыва судов на морских минах. Опасные "сюрпризы" могут приплыть из Одессы.

В болгарском правительстве отметили, что мины раньше были расположены возле Одессы, но многие из них были сорваны с креплений штормом и сейчас свободно дрейфуют.

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Особую бдительность попросили выявить жителей:

Добрича,

Варны,

Бургаса.

При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать по телефону экстренные службы,

– говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что приняли все меры по контролю над морскими границами страны, передвижением судов в болгарских территориальных водах. В случае необходимости местные власти совместно с Минобороны готовы организовать операции по обезвреживанию опасных объектов.

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Ранее руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко сказал, чтотрадиционно заявив об "украинских" минах.