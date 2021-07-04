Жителей Прикарпатья предупредили о подтоплении домов: когда ожидать стихию

В Ивано-Франковской области из-за значительного количества осадков ожидается подъем воды на реке Ворона. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении домов 4 – 5 июля.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на Прикарпатье объявили первый уровень опасности, желтый.

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На реке Ворона у города Тысменица (Ивано-Франковская область) 4 – 5 июля ожидается подъем уровня воды на 0,2 – 0,6 метра, с последующим затоплением поймы,

– говорится в сообщении.

Отмечается также, что возможно достижение отметок начального затопления отдельных приречных жилых и хозяйственных сооружений.

Штормовое предупреждение

В ГСЧС добавляют, что в Киеве и Киевской области 4 июля местами ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, 5 июля – гроза.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине 5 июляДнем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, на остальной территории – грозы.