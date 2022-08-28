Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине призвали покинуть свои дачи

Местным в Зеленодольске на Днепропетровщине говорят покинуть свои дачи. Речь идет о дачном кооперативе "Отдых".

Следует заметить, что недавно в пригороде Днепра слышали взрывы. Предварительно были "прилеты".

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Дачи нужно оставить срочно

Глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый настаивает, что дачи в кооперативе "Отдых" нужно покинуть немедленно. Это касается всех дач в городе Зеленодольск.

Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" – позвоните им и узнайте все ли хорошо,

– сказал Невеселый.

Если же связаться с родными не получается, то людям нужно звонить на горячую линию городского совета по номеру – 0 (96) 026 31 85.

Следует заметить, что глава общины на 10:10 фактически подтвердил "прилеты". По его словам, никто не пострадал. Он предупреждал, что могут быть повторы и просил людей оставаться дома. Детей упорно настаивал не выпускать.

Обстрелы Днепропетровщины

Регион расположен близко к боевым действиям, поэтому часто страдает от атак врага. Особенно это касается Криворожского района и Зеленодольской общины. Раньше оккупанты даже говорили, что хотят захватить эти земли. Пока у них ничего не получается, так и стреляют.

Также в ночь на 23 августа на Днепропетровщине российская армия вновь обстреливала два района – Криворожский и Никопольский, есть жертвы. По Криворожскому району оккупанты ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен – он в больнице. Дом семьи поврежден.

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