Жители Чернигова – в укрытие, воздушная тревога

В Чернигове уже четвертый раз за утро 7 марта раздаются предупредительные сирены. Воздушную тревогу в городе объявили в 11:09.

Возьмите самые важные вещи и немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию. Сохраняйте спокойствие, старайтесь помочь родным и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Официальные ресурсы обязательно сообщат, когда возвращаться оттуда будет безопасно.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников предупредил, что оккупанты планируют новую волну атак. По его словам, враг будет атаковать, в частности, Чернигов.

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