Візьміть найважливіші речі та негайно прямуйте до найближчого укриття. Зберігайте спокій, намагайтесь допомогти рідним та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Офіційні ресурси обов'язково повідомлять, коли повертатися звідти буде безпечно.

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попередив, що окупанти планують нову хвилю атак. За його словами, ворог атакуватиме, зокрема, Чернігів.

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