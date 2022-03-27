Жители Геническа подожгли военкомат, в котором разместились захватчики
Источник:фейсбук Сергея Хланя
На Херсонщине во временно захваченном Геническеукраинцы подожгли военкомат, где размещались российские агрессоры.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, ныне защищающий Украину с оружием в руках.
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По его словам, даже несмотря на временную оккупацию, жители Геническа пытаются сопротивляться оккупантам.
Геничане сопротивляются российским оккупантам. Ночью сожгли военкомат, захваченный российскими войсками, в котором они размещались,
– написал Хлань.
Ранее в Геническе захватчики начали раздавать жителям российские рубли – прокуратура возбудила уголовное дело по факту финансирования действий, связанных с насильственным изменением конституционного строя.
Добавим, что город Геническ Херсонской области временно находится под контролем российских войск. Генический мэр 24 февраля подтвердил, что в городе находятся российские войска.
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