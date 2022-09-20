Жителям освобожденной Харьковщины начали выплачивать по 1200 гривен, – Верещук

Российские оккупанты не снабжали гуманитарной помощью людей на захваченных территориях Харьковщины. Там запустили пилотный проект денежной помощи.

Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что сейчас выплачивают разовую помощь.

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"На освобожденных территориях Харьковщины запустили пилотный проект: разовую денежную помощь людям, которые были вынуждены жить под оккупацией. Сегодня начали платить по 1200 грн каждому наличными в первых населенных пунктах деоккупированной Харьковщины", – отметила Верещук.

Деньги доставила Укрпочта

Вице-премьер рассказала, что финансовую поддержку проекту оказали общество Красного Креста Украины и Международный комитет Красного Креста. Доставила и раздала деньги Укрпочта.

"Благодарю руководителя области Олега Синегубова и его команду за поддержку проекта!", – написала Верещук.

Что происходит на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области создадут более 20 военных администраций. Ведомства будут работать на деоккупированных территориях. В настоящее время определяют руководителей администраций.

"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в самые сложные времена оккупации работали во благо украинцев", – объяснил Синегубов.

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