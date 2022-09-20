Про це розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що наразі виплачують разову допомогу.

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"На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт: разову грошову допомогу людям, які були змушені жити під окупацією. Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини", – зазначила Верещук.

Гроші доставила Укрпошта

Віцепрем'єрка розповіла, що фінансову підтримку проєкту надали товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Доставила та роздала гроші Укрпошта.

"Дякую керівнику області Олегу Синєгубову та його команді за підтримку проєкту!", – написала Верещук.

Що відбувається на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині створять понад 20 військових адміністрацій. Відомства працюватимуть на деокупованих територіях. Наразі визначають керівників адміністрацій.

"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців", – пояснив Синєгубов.

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