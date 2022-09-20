Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зустрівся з віцепрем'єркою Іриною Верещук.

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"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців", – зазначив Синєгубов.

Вже є кандидати

За словами керівника ОВА, на Харківщині ініціюють створення понад 20 військових адміністрацій. Відомства будуть на територіях громад, де є чи були активні бої, де перебували російські вбивці. Наразі вже розглянули кандидатів як серед чинних голів, так і тих, хто ефективно працював під час вторгнення.

Ці та інші нагальні питання предметно обговорили із віцепрем'єркою Іриною Верещук на засіданні Координаційного штабу, – сказав Синєгубов.

Він додав, що наразі в області займатимуться розмінуванням, відновленням критичної інфраструктури, забезпеченням гуманітарною допомогою. Крім цього, тривають евакуаційні заходи.

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Працює волонтерський рух

Синєгубов розповів, що провів нараду з волонтерами Харківщини. Влада разом з ними координує зусилля, щоб розподіляти допомогу та займатися евакуацією.

"Вкотре дякую волонтерському руху Харківщини за активність та небайдужість", – додав Синєгубов.

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