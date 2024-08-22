От банки меда до десятка пирожков: жители Харьковщины собрали для воинов домашние вкусности

Фермеры и жители сел Кегичевской громады Харьковской области собрали урожай, чтобы передать его украинским военным. Украинцы всеми силами поддерживают ВСУ и хотят передать им "кусочек дома".

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что люди также пекут пирожки и делают консервацию. Защитникам Украины это поднимает боевой дух.

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Жители Харьковщины собрали для воинов домашние вкусности

Корреспондентка рассказала, что фермеры передают большую часть своего урожая ВСУ на Харьковское направление, в частности на Золочевский, для того, чтобы разнообразить рацион украинских военных.

Урожай является очень ценным, ведь в регионе была засуха. Однако это не мешает фермерам поддерживать наших защитников, они передают продукты тоннами.

Кроме этого, люди делают консервацию и пекут десятки пирожков в ночь перед тем, как приедут военные, чтобы это забрать.

Это очень эмоциональная вещь, когда от банки меда до десятка пирожков отправляют военным, чтобы немного порадовать и дать ощущение дома тем, кто нас бережет,

– подчеркнула Черненко.

Кегичевская громада, по словам корреспондента, от начала полномасштабного вторжения помогает различным бригадам военным на разных направлениях. Один из фермеров объединил людей вокруг себя. Все началось с поддержки гражданских людей, а сейчас и военных.

Также есть сообщество турок-месхетинцев, которая тоже присоединилась к этому волонтерскому движению.

Есть перец, картофель, арбузы. Ребятам это сейчас очень нужно. Вместе к победе,

– прокомментировал председатель совета турок-месхетинцев Украины Ширин Халилов.

Военнослужащий пограничной службы отметил, что домашняя еда является проявлением неравнодушия и внимания людей. Военным это поднимает боевой дух и дает ощущение дома.

Фермеры же отметили, что именно они имеют возможность передавать большое количество овощей и фруктов украинским военным.