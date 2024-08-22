Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що люди також печуть пиріжки та роблять консервацію. Захисникам України це підіймає бойовий дух.

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Жителі Харківщини зібрали для воїнів домашніх смаколиків

Кореспондентка розповіла, що фермери передають велику частину свого врожаю ЗСУ на Харківський напрямок, зокрема на Золочівський, для того, аби урізноманітнити раціон українських військових.

Врожай є дуже цінним, адже в регіоні була посуха. Однак це не заважає фермерам підтримувати наших захисників, вони передають продукти тоннами.

Крім цього, люди роблять консервацію та печуть десятки пиріжків в ніч перед тим, як приїдуть військові, аби це забрати.

Це дуже емоційна річ, коли від банки меду до десятка пиріжків відправляють військовим, щоб трішки порадувати та дати відчуття дому тим, хто нас береже,

– підкреслила Черненко.

Кегичівська громада, за словами кореспондентки, від початку повномасштабного вторгнення допомагає різним бригадам військовим на різних напрямках. Один із фермерів об'єднав людей довкола себе. Все почалось із підтримки цивільних людей, а зараз і військових.

Також є спільнота турків-месхетинців, яка теж приєдналась до цього волонтерського руху.

Є перець, картопля, кавуни. Хлопцям це зараз дуже потрібно. Разом до перемоги,

– прокоментував голова ради турок-месхетинців України Ширін Халілов.

Військовослужбовець прикордонної служби відзначив, що домашня їжа є проявом небайдужості та уваги людей. Військовим це підіймає бойовий дух та дає відчуття дому.

Фермери ж зазначили, що саме вони мають можливість передавати велику кількість овочів та фруктів українським військовим.