Жители Херсона продолжают собираться на митинги против оккупантов

Херсонцы уже в который раз доказывают, что украинский народ – бесстрашный. Жители города снова массово вышли на митинг против захватчиков.

В сети опубликовали видео херсонского митинга. О новой акции стало известно 7 марта.

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Огромная колонна херсонцев с флагами идет по городу. Люди выкрикивают: "Путин – х*йло" и "Украина – превыше всего"

Митинг в Херсоне: смотрите видео

К слову, 6 марта жители не только города, но и области массово вышли на митинги. Они в который раз доказывают, что не собираются отдавать свои земли в руки захватчиков.

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