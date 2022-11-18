С мешком на голове вывозили за Антоновский мост: что херсонцы рассказывают об оккупации

Почти 8 месяцев Херсон был под российской оккупацией. 11 ноября украинские военные вошли в город.

Над Херсоном взвился сине-желтый флаг, и вместе с тем, возвращается жизнь. Однако жители города никогда не смогут забыть все ужасы, которые принесла за собой российская армия.

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Херсон начинает оживать после оккупации

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал видео из деоккупированного Херсона. В настоящее время в городе работает патрульная полиция. Правоохранители реагируют на обращения граждан, в том числе и о переодетых россиян, до сих пор бродящих по городу.

Херсонцы рассказывают, что российские захватчики пытаются найти еду, ищут вещи, чтобы переодеться и скрыться. Довольно часто они сами себя выдают, поскольку не знают ни местности, ни здешнего уклада жизни.

В частности, жительница Херсона рассказала о группе мужчин, которые не знали, что оплата за проезд в херсонских маршрутках фиксированная.

Город начинает оживать. На вокзале работают генераторы, кое-где появляется мобильная связь и интернет. Также в Херсоне работает гуманитарный коридор, где любой может получить медицинскую помощь.

Захватчики пытали херсонцев

В ближайшее время могут запустить поезд в Херсон. Администрация вокзала сообщила, что сейчас продолжаются работы по восстановлению пути.

Херсонцы рассказали, как россияне относились к людям с проукраинскими взглядами. Во время антироссийских митингов оккупанты открывали по гражданским огням. Они похищали и пытали местное население, которое против оккупации.

Рассказывают, что захватчики могли надеть на голову мешок и вывезти за Антоновский мост, бросив на произвол судьбы. Одного парня россияне задерживали несколько раз. Они держали его в плену 3 месяца.

Россияне получают удовольствие от пыток украинцев

После освобождения Херсона появляется все больше информации о том, как россияне терроризировали местное население. Недавно Дмитрий Лубинец рассказал о масштабах пыток оккупантов в Херсонской области.

По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки человек. Омбудсмен заявил, что в этих пыточных находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с состоянием, которым предлагали освобождение в обмен на деньги. Кроме того, есть подтвержденные факты, что после пыток жертв убивали.

Людей били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру.

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