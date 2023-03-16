В Донецкой области две подруги "сливали" россиянам позиции ВСУ под Бахмутом

В Донецкой области разоблачили двух женщин, которые "сливали" российским оккупантам позиции Вооруженных Сил Украины под Бахмутом. Теперь им грозит серьезный срок.

Вражескими агентами оказались две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ.

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Как подруги "сливали" врагу позиции ВСУ

Как стало известно, женщины собирали разведданные о местах базирования ВСУ на Бахмутском направлении.

В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута,

– отметили правоохранители.

Также женщины фиксировали результаты вражеских обстрелов для корректировки повторных ударов. В результате СБУ задержала двух подруг.

Как выяснилось, женщины передавали информацию сотруднику российской разведки. Их вербовали через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа, в состав которого входит сын одной из предательниц.

"В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации", – рассказали в СБУ.

Что грозит предательницам

СБУ сообщила задержанным о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также – о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Суд избрал женщинам меру пресечения – содержание под стражей.

Предательницы "сливали" всю информацию российскому агрессору / фото СБУ

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