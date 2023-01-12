Враг панически боится наступления ВСУ: теперь жители Крыма будут получать воду по 1 часу в сутки

Оккупационные власти в Крыму решили еще больше поиздеваться над крымчанами и россиянами, которые пока еще живут на украинском полуострове. Теперь жителям Крыма будут давать воду всего 1 час в день.

Об этом сообщил ряд пропагандистских СМИ со ссылкой на заявление минобороны России.

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Дело в том, что враждебное силовое ведомство опасается попыток форсирования Днепра силами ВСУ, учитывая снижение уровня воды в реке.

Резкое снижение уровня воды в Днепре повышает угрозу новых атак со стороны ВСУ, а также облегчает украинским силовикам задачу форсирования реки на запорожском направлении.

– заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сразу после этого оккупанты разработали план по жесткому ограничению водоснабжения полуострова.

"Минобороны уверено, что все без исключения крымчане понимают необходимость таких мер. Кроме того, сейчас зима, а значит, в большом количестве воды необходимости нет, всегда можно сэкономить", – уверены в минобороны России.

Да, очевидно люди "с радостью" не будут мыться по несколько дней, либо будут находить и топить снег, которого в Крыму, кстати нет.

Оккупанты паникуют из-за будущего освобождения Крыма ВСУ

Ни Украина, ни, похоже, весь цивилизованный мир не сомневается в том, что Украина вернет себе все утраченные территории, в том числе и временно оккупированный Крым. Враг из-за этого очень паникует.

На фоне побед украинской армии российская пропаганда всеми силами пытается показать, что у кафиров все под контролем. Делает это традиционно путём обмана. Так что, несмотря на "хлопок", расцветающий в разных городах россиян, в том числе и во временно оккупированном Крыму, они пытаются восхвалять свои силы ПВО.

Вместе с тем оккупанты понимают, что испытывают серьезные трудности с мобилизацией. Для увеличения своего войска они решили создать новые частные военные компании. Их уже пополняют в Крыму.