В воскресенье, 16 апреля – один из самых больших христианских праздников, символизирующий воскресение Христа. Вместе с тем, в этот день западные журналисты показали, как жители села Лукашевка на Черниговщине вынуждены были святить куличи в разрушенной церкви.
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От святыни – только руины
Собственно, храм Вознесения Господня Православной церкви Украины почти полностью уничтожили русские, однако это не помешало людям и священнику повести литургию. На фото, которые сейчас активно распространяются по сети, видно, как отец освящает корзины верующих вблизи святыни.
В то же время заметим, что храм не хватает купола, а его стены имеют сотни следов от попаданий снарядов. Также рухнула часть крыши, а внутри – церковь фактически полностью сгорела.
Как жители Черниговщины праздновали Пасху в разрушенной церкви / фото Reuters
Враг не имеет ничего святого
- В течение 16 апреля регулярно появлялись новости о том, что оккупанты атаковали определенные населенные пункты Украины. В частности, вероятно, ракетами С-300 оккупанты обстреливали Запорожье.
- Неспокойная ночь была в Николаевской области. В результате ударов по Снегиревской общине погибли два подростка – парень и девушка (17 и 18 лет).
- Также из тяжелой артиллерии враг решил обстрелять Никопольщину, что в Днепропетровской области. По меньшей мере, два человека ранены из-за этого.