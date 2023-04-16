В воскресенье, 16 апреля – один из самых больших христианских праздников, символизирующий воскресение Христа. Вместе с тем, в этот день западные журналисты показали, как жители села Лукашевка на Черниговщине вынуждены были святить куличи в разрушенной церкви.

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От святыни – только руины

Собственно, храм Вознесения Господня Православной церкви Украины почти полностью уничтожили русские, однако это не помешало людям и священнику повести литургию. На фото, которые сейчас активно распространяются по сети, видно, как отец освящает корзины верующих вблизи святыни.

В то же время заметим, что храм не хватает купола, а его стены имеют сотни следов от попаданий снарядов. Также рухнула часть крыши, а внутри – церковь фактически полностью сгорела.

Как жители Черниговщины праздновали Пасху в разрушенной церкви / фото Reuters

Обратите внимание! Село Лукашевка Черниговской области было под российской оккупацией 21 день, до контрнаступления ВСУ весной 2022 года. Кроме того, церковь Вознесения Господня – памятник архитектуры начала XX века. Уничтожив святыню, россияне показали, что являются террористами и лицами, не имеющими никаких моральных ориентиров.

Враг не имеет ничего святого