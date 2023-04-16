У неділю, 16 квітня – цьогоріч одне з найбільших християнських свят, яке символізує воскресіння Христа. Разом з тим у цей день західні журналісти показали, як жителі села Лукашівка на Чернігівщині змушені були святити паску в зруйнованій церкві.
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Від святині – лише руїни
Власне, храм Вознесіння Господнього Православної церкви України майже повністю знищили росіяни, однак це не завадило людям та священнику повести літургію. На фото, які зараз активно поширюються мережею, видно, як отець освячує кошики вірян поблизу святині.
Водночас зауважимо, що храмові бракує купола, а його стіни мають сотні слідів від влучань снарядів. Також обвалилась частина даху, а всередині – церква фактично повністю згоріла.
Як жителі Чернігівщини святкували Великдень в зруйнованій церкві / фото Reuters
Ворог не має нічого святого
- Упродовж 16 квітня регулярно з'являлись новини про те, що окупанти атакували певні населені пункти України. Зокрема, ймовірно, ракетами С-300 окупанти обстрілювали Запоріжжя.
- Неспокійна ніч була на Миколаївщині. Внаслідок ударів по Снігурівській громаді загинуло двоє підлітків – хлопець та дівчина (17 та 18 років).
- Також з важкої артилерії ворог вирішив обстріляти Нікопольщину, що в Дніпропетровській області. Щонайменше дві людини поранено через це.