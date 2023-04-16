У неділю, 16 квітня – цьогоріч одне з найбільших християнських свят, яке символізує воскресіння Христа. Разом з тим у цей день західні журналісти показали, як жителі села Лукашівка на Чернігівщині змушені були святити паску в зруйнованій церкві.

Дивіться також Коли замість пасхального кошика – шолом: кадри, як святкували Великдень на фронті

Від святині – лише руїни

Власне, храм Вознесіння Господнього Православної церкви України майже повністю знищили росіяни, однак це не завадило людям та священнику повести літургію. На фото, які зараз активно поширюються мережею, видно, як отець освячує кошики вірян поблизу святині.

Водночас зауважимо, що храмові бракує купола, а його стіни мають сотні слідів від влучань снарядів. Також обвалилась частина даху, а всередині – церква фактично повністю згоріла.

Як жителі Чернігівщини святкували Великдень в зруйнованій церкві / фото Reuters

Зверніть увагу! Село Лукашівка Чернігівської області було під російською окупацією 21 день, до контрнаступу ЗСУ весною 2022 року. Окрім того, церква Вознесіння Господнього – пам'ятка архітектури початку XX століття. Знищивши святиню, росіяни засвідчили, що є терористами та тими особами, які не мають жодних моральних орієнтирів.

Ворог не має нічого святого