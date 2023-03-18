Жители Львовщины слышали взрывы ночью: россияне атаковали "Шахидами"

Российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Жители Львовской области сообщили о взрывах. Максим Козицкий пообещал рассказать детали позже.

В ночь на 18 марта российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе. ”Шахиды” в течение нескольких часов летали из области в область, а вместе с этим карта воздушных тревог “краснела” то здесь, то там.

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Во Львовской области слышали взрывы

Интересно, что еще в 23:34 мониторинговые каналы сообщали о том, что один из дронов врага пролетел в направлении Львовской области. Правда, он не достиг границ региона.

Корреспонденты 24 Канала около 23:50 17 марта сообщили, что слышали несколько взрывов во Львовской области. Пока неизвестно, была ли это работа ПВО или прилеты. Соответствующей информации от местных властей по состоянию на 00:40 не поступало.

В Monitor в 00:16 отметили, что акустически иранский дрон-камикадзе "Шахид" зафиксировали к северу от Львова. Он летал где-то в области.

00:25 мониторинговый канал Monitor отметил, что во Львовской области работала ПВО.

Позже на "Етривогах" появилась публикация в 00:27 18 марта. В ней говорилось, что на Львовщине раздаются взрывы.

В 00:29 появилась информация о том, что вражеская цель находится на границе Ровенской и Волынской областей. А уже в 00:44 Monitor отметил, что она двигается в направлении Львова.

Глава Львовской ОВ Максим Козицкий в 00:29 подчеркнул, что угроза сохраняется. Он попросил жителей не покидать укрытий.

По состоянию на 00:53, воздушные тревоги раздаются только на Западе Украины. О возможной угрозе с неба предупреждали жителей Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областей. Также "красным" все еще остается Киев. Причем последний – с 21:17.

01:40. Максим Козицкий отметил, что в области отбой воздушной тревоги. Он призвал людей покидать укрытие. Что касается деталей, то ими он готов будет поделиться позже.

Отмечаем, что "Шахиды" столь же опасны, как и крылатые ракеты. Так что ни в коем случае не следует игнорировать воздушные тревоги. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.