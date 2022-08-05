Жители оккупированного Херсона сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Херсоне снова неспокойно. Местные жители сообщают о взрывах.

Около полудня жителей Херсона всколыхнули звуки взрывов. Местные сообщают об очередном "прилете" в окрестностях города.

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В Новой Каховке воют сирены

О взрывах в Херсоне сообщили корреспонденты в 11:41. Позже в местных телеграм-каналах появилась дополнительная информация. Стало известно о "прилетах". Кроме того, в Новой Каховке прогремели как взрывы, так и сирена. В 12:17 снова поступила информация из местных пабликов о взрывах. Но ее мы пока ни подтвердить, ни опровергнуть не можем.

По предварительной информации, опять же из местных телеграм-каналов над Новой Каховкой сбили ракету.

Очевидцы сняли следы ракет в небе над Херсонщиной: смотрите видео

Утром раздавались взрывы и в Николаеве

Неспокойными были целая ночь, а также утро для жителей Николаева. Под утро в одном из районов города раздались взрывы. Об этом сообщил глава городского совета Александр Сенкевич. Тогда он призвал жителей города не выходить из дома, а также не стоять у окон.

Заметим, что воздушную сирену в Николаевской области включили в 00:49, а отбой раздался уже в 07:06. Через 9 минут – в 07:15 – местные корреспонденты сообщили, что в Николаеве снова раздавались взрывы. Но тогда не было ни сирен, ни официальных сообщений.

Враг обстрелял Харьков

Известно, что в ночь на 5 августа российские военные нанесли удар сразу по трем районам Харькова. Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, говорится о Шевченковском, Индустриальном, а также Салтовском.

От рук врага пострадали три человека. Речь идет о двух мужчинах 26 и 38 лет и женщине 46 лет. Все они находились на улице в момент ударов. Один из мужчин находится в стабильно тяжелом состоянии. Он сейчас находится в реанимации, а за его жизнь борются медики. Остальные же двое – в состоянии средней тяжести.

Если говорить о разрушениях, то без них не обошлось. российские захватчики попали в жилые дома, магазины, а также рынок. Известно, что от ударов во многих помещениях вылетели стекла. Также враг повредил сооружение учебного заведения и детские площадки.

Достойно внимания – в ночь на 5 августа враг нанес массированный удар по городам Украины: смотрите видео