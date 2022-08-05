Близько полудня мешканців Херсона сколихнули звуки вибухів. Місцеві повідомляють про черговий "приліт" в околицях міста.

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У Новій Каховці виють сирени

Про вибухи у Херсоні повідомили кореспонденти об 11:41. Пізніше у місцевих телеграм-каналах з'явилась додаткова інформація. Стало відомо про "прильоти". Крім того, у Новій Каховці пролунали як вибухи, так і сирена. О 12:17 знову надійшла інформація з місцевих пабліків про вибухи. Але її ми наразі ані підтвердити, ані спростувати не можемо.

Зранку лунали вибухи й у Миколаєві

Неспокійними були ціла ніч, а також ранок для мешканців Миколаєва. Під ранок в одному з районів міста пролунали вибухи. Про це повідомив очільник міської ради Олександр Сєнкевич. Тоді він закликав мешканців міста не виходити з дому, а також не стояти поблизу вікон.

Зауважимо, що повітряну сирену на Миколаївщині увімкнути об 00:49, а відбій пролунав вже об 07:06. Через 9 хвилин – об 07:15 – місцеві кореспонденти повідомили, що у Миколаєві знову лунали вибухи. Але тоді не було ані сирен, ані офіційних повідомлень.

Ворог обстріляв Харків

Відомо, що у ніч проти 5 серпня російські військові завдали удару відразу по трьох районах Харкова. Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, мовиться про Шевченківський, Індустріальний, а також Салтівський.

Від рук ворога постраждало троє людей. Мовиться про двох чоловіків 26 та 38 років і жінку 46 років. Усі вони перебували на вулиці в момент ударів. Один із чоловіків перебуває у стабільно важкому стані. Він зараз у реанімації, а за його життя борються медики. Інші ж двоє – у стані середньої тяжкості.

Якщо говорити про руйнування, то без них не минулось. російські загарбники поцілили у житлові будинки, крамниці, а також ринок. Відомо, що від ударів у багатьох приміщеннях повилітали шибки. Також ворог пошкодив споруду закладу освіти й дитячі майданчики.

Варте уваги – у ніч проти 5 серпня ворог завдав масованого удару по містах України: дивіться відео