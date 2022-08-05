Про це повідомив очільних Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни прицільно з реактивних систем залпового вогню обстрілювали Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони.

До теми Ймовірний повторний наступ на Харків: як місто готують до оборони

"Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості", – сказав Синєгубов.