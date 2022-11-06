Пленка на окна вместо стекла: россияне привезли примитивную "помощь" в Луганской области

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население на оккупированных территориях. В Луганской области люди вынуждены выживать, в большинстве населенных пунктах в домах нет окон. Россияне нашли альтернативу – пленку, однако ее не выдают.

Оккупанты обстреляли три населенных пункта в Луганской области, россияне вновь посягали на Белогоровку. В районах Новопскова и Мелового снова исчезают люди.

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Очередная примитивная "помощь" россиян

Захватчики обещали местным выдать пленку для окон. Ее привезли из Татарстана неделю назад. Стекла для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы пришла.

Однако получить ее в обычной очереди невозможно. Россияне объяснили это тем, что пленка направлена только для нужд учреждений и организаций.

Остается еще пообещать лисичанам возобновить работу НПЗ и Азота, а вместе с ними производство полиэтилена. Тогда, возможно, к следующему лету что-нибудь поступит. Оккупационные власти города уверены, что люди готовы терпеть все трудности, возникающие в жизни города, потому что они с Россией,

– отмечают в Луганской ОВА.

Какая ситуация на фронте в Луганском направлении

Также отмечают, что в местных школах не выдают даже учебники. Впрочем, в этом есть и позитив – ребенок забивает мозг российской пропагандой только раз в неделю, когда приходит к учителю за новым заданием.

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Поступает очередная информация о массовых похищениях населения в Новопсковской и Миловской общинах.

Относительно ситуации на фронте, наши военные отразили атаку россиян от Белогоровки. Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли территорию вблизи Макеевки, Невского и Площадки.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

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