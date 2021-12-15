Жители Сум могут остаться без воды из-за долгов облэнерго

В Сумах 16 декабря облэнерго пригрозил отключить от электричества местный водоканал. Жители города могут остаться без воды из-за долгов предприятия.

На предприятии предупреждают, что электричество будет отключено с 9 часов утра. Людям посоветовали запастись водой для своих нужд.

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В случае необходимости к объектам социальной инфраструктуры будет подвоз воды,

– сообщает "Сумыоблэнерго".

При этом предприятие не указывает точно, какие объекты планируют отключать.

В то же время, по информации на 7 декабря 2021 года, долг водоканала за распределение электричества составляет 5,214 миллиона гривен. Сумчане же задолжали предприятию более 56 миллионов гривен.

Задолженность украинцев за коммунальные услуги

С августа 2020 года по август 2021 количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. Больше всего население задолжало за поставку и распределение природного газа. Количество долгов в Едином реестре должников составляет около 451 тысячи дел. Процент долгов за коммунальные платежи – 7% общего количества долгов украинцев.

Кабмин выделял 26 миллиардов гривен субвенции местным бюджетам для погашения разницы тарифов перед "Нефтегазом". Таким образом компания сможет избавиться от долгов.

В то же время "Киевводоканал" угрожал отключить от воды Коцюбинское. Компания УЖКХ "Беличи" имеет многомиллионную задолженность перед "Киевводоканалом", предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотводу поселка городского типа Коцюбинское.

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