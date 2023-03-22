О подземных толчках сообщили российские СМИ. Они отмечают, что афтершоки землетрясения в Афганистане, вероятно, наблюдали в Уфе, передает 24 Канал.

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"Сейсмологическое" возмездие России

По предварительной информации, жители пяти жилых домов в Уфе, расположенных в разных частях города, сообщили о толчках на верхних этажах.

Известно, что подземные толчки, зафиксировавшиеся на востоке России, имели магнитуду 4,9. По данным специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, их эпицентр залегал на глубине 13 километров.

Сейсмологи также добавляют, что никаких глобальных разрушений или жертв в результате землетрясения не фиксировали.

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