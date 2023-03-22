О подземных толчках сообщили российские СМИ. Они отмечают, что афтершоки землетрясения в Афганистане, вероятно, наблюдали в Уфе, передает 24 Канал.
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"Сейсмологическое" возмездие России
По предварительной информации, жители пяти жилых домов в Уфе, расположенных в разных частях города, сообщили о толчках на верхних этажах.
Известно, что подземные толчки, зафиксировавшиеся на востоке России, имели магнитуду 4,9. По данным специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, их эпицентр залегал на глубине 13 километров.
Сейсмологи также добавляют, что никаких глобальных разрушений или жертв в результате землетрясения не фиксировали.
Россия обстреляла Ржищев из дронов: что известно
- Ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области оккупанты попали в пятиэтажные общежития и трехэтажный обучающий корпус профессионального лицея. На месте загорелся пожар площадью 330 квадратных метров. Спасатели тушили пожар до утра. А разбор завалов продолжается до сих пор.
- Число погибших по состоянию на 15.00 выросло до 6. Из-под завалов извлекли тела еще 3 человек.
- Частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. Судьба 5 человек пока неизвестна.