Про підземні поштовхи повідомили російські ЗМІ. Вони зазначають, що афтершоки землетрусу в Афганістані, ймовірно, спостерігали в Уфі, передає 24 Канал.

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"Сейсмологічна" відплата Росії

За попередньою інформацією, мешканці п'яти житлових будинків в Уфі, які розташовані в різних частинах міста, повідомили про поштовхи на верхніх поверхах.

Відомо, що підземні поштовхи, які зафіксували на сході Росії, мали магнітуду 4,9. За даними фахівців Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, їх епіцентр залягав на глибині 13 кілометрів.

Сейсмологи також додають, що ніяких глобальних руйнувань або жертв внаслідок землетрусу не фіксували.

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