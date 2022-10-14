Суд назначил 15 суток ареста жителю Москвы, который слушал украинскую музыку в своем автомобиле

В России задержан житель Москвы Антон Усов. Ему грозит штраф и арест из-за того, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку.

Об этом пишут российские СМИ. Суд уже вынес приговор россиянину.

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Что угрожает россиянину, который слушал украинскую музыку

12 октября сотрудники дорожно-патрульной службы задержали Антона Усова якобы за то, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку. В отделении полиции на мужчину составили два протокола.

В итоге один из районных судов Москвы назначил 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста местному жителю Антону Усову. Приговор вынесли по административным статьям о якобы дискредитации российской армии и неповиновении полиции.

Отмечается, что на иждивении россиянина находятся 4 несовершеннолетних детей, а жена задержанного не является их законным опекуном.

Напомним, что недавно в российском городе Екатеринбург несколько мужчин в нетрезвом состоянии пришли на митинг выступающих против мобилизации. Пьяные "патриоты" начали кричать, что они "за Россию". В результате этих россиян задержала полиция.

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