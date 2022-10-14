Про це пишуть російські ЗМІ. Зазначається, що суд вже виніс вирок росіянину.

Зверніть увагу В Єкатеринбурзі сталося "непорозуміння": поліція затримала росіян, які вийшли за мобілізацію

Що загрожує росіянину, який слухав українську музику

12 жовтня співробітники дорожньо-патрульної служби затримали Антона Усова нібито за те, що він слухав у своєму автомобілі українську музику. У відділені поліції на чоловіка склали два протоколи.

У підсумку один з районних судів Москви призначив 50 тисяч рублів штрафу і 15 діб арешту місцевому жителю Антону Усову. Вирок винесли за адміністративними статтями про буцімто дискредитацію російської армії та непокору поліції.

Зазначається, що на утриманні росіянина перебувають 4 неповнолітніх дітей, а дружина затриманого не є їхнім законним опікуном.

Нагадаємо, що нещодавно у російському місті Єкатеринбург декілька чоловіків у нетверезому стані прийшли на мітинг тих, хто виступає проти мобілізації. П'яні "патріоти" почали кричати, що вони "за Росію". У підсумку цих росіян затримала поліція.

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