Жителям Донбасса придется выбирать, – политолог о деоккупации украинской территории

Владимир Зеленский призвал пророссийских жителей оккупированной украинской территории ехать в Россию. Такое заявление президента четко указывает на то, что людям придется выбирать.

Такое мнение высказал политолог Борис Тизенгаузен. По его словам, если человек мечтает о России и считает, что оккупированная территория принадлежит Кремлю – выбор очевиден.

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"Рано или поздно Украина туда придет (на оккупированную Россией территорию – 24 канал). Мы деоккупируем территорию и придется решать, что делать", – сказал Тизенгаузен.

С пророссийскими взглядами людям будет точно некомфортно жить рядом с теми, кто считает территорию украинской.

Правильно – отбросить иллюзии, чтобы потом у людей не было недоразумения,

– отметил политолог.

Тизенгаузен: Нужно заранее расставлять акценты

. Соответствующее заявление Зеленский сделал в эфире телеканала "Дом". Оно сильно возмутило российские пропагандистские каналы

Политолог объяснил, что даже после деоккупации останется значительная часть людей с сепаратистскими взглядами. Они будут продолжать навязывать пророссийскую политику и дестабилизировать ситуацию.

Возможно, они изменят взгляды. Однако надо заранее расставлять акценты. Никто не говорит, что их будут выгонять, но Зеленский дал понять, что люди сами для себя должны решить, где они будут, когда тиреторию деоккупирует Украина,

– подытожил Тизенгаузен.

В то же время добавил, что на Донбассе есть и много проукраинских людей. Однако ради собственной безопасности они не могут озвучивать свои взгляды.

Тизенгаузен о призыве для пророссийских жителей Донбасса: смотрите видео