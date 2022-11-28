Жителям Львова и области теперь дают свет по очереди: его не будет до 16 часов в сутки

Начиная с 28 ноября, жителей Львовской области будут обеспечивать электроэнергией поочередно. Соответствующее распоряжение согласовало "Львовоблэнерго".

Ситуация со светом в области до сих пор сложна, однако, по словам главы ОВА, графики плановых отключений должны быть более четкими. Это нужно, чтобы жители области могли спланировать свое время.

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Что предусматривают изменения

По информации Козицкого, электроснабжение будет отключено ориентировочно на 8 часов, тогда будет возвращаться на 4 часа, а впоследствии снова будет отключено примерно на 8 часов. Четкие графики обещают составить и обнародовать в ближайшее время.

Такие ограничения вводятся из-за дефицита мощности в энергосистеме. К подобным отключениям вынуждены прибегнуть во всех областях страны.

Об отключении будут дополнительно предупреждать

Козицкий отметил, что операторы "Львовоблэнерго" за 15 – 20 минут до отключения будут сообщать об этом объекты критической инфраструктуры и производства, которые есть в перечне тех, которые разрешили отключать от питания.

У работников этих объектов должно быть время, чтобы успеть выключить оборудование или перейти на другие источники электроснабжения.

Руководитель ОВА отметил, что мощность, предоставляемая для Львовской области, может увеличиваться или уменьшаться – следовательно будет расти или уменьшаться количество и продолжительность отключений.

Во Львовской области вводят аварийные графики отключения света: что известно

В понедельник, 28 ноября, сообщили, что во Львовской области вводят аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Пока графики не действуют.

В "Львовоблэнерго" отмечают, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому во Львовской области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями "Укрэнерго".

Графики отключений, которые были обнародованы ранее – сейчас не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры.

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