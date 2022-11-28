Ситуація зі світлом в області досі складна, проте, за словами очільника ОВА, графіки планових відключень мають бути чіткішими. Це потрібно, аби жителі області могли спланувати свій час.

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Що передбачають зміни

За інформацією Козицького, електропостачання відключатимуть орієнтовно на 8 годин, тоді повертатимуть на 4 години, а згодом знову відключатимуть приблизно на 8 годин. Чіткі графіки обіцяють скласти і оприлюднити найближчим часом.

Такі обмеження запроваджують через дефіцит потужності в енергосистемі. До подібних відключень змушені вдатися у всіх областях країни.

Про відключення додатково попереджатимуть

Козицький зазначив, що оператори "Львівобленерго" за 15 – 20 хвилин до відключення повідомлятимуть про це об'єкти критичної інфраструктури та виробництва, які є у переліку тих, які дозволили відключати від живлення.

В працівників цих об'єктів має бути час, щоб встигнути вимкнути обладнання чи перейти на інші джерела електропостачання.

Очільник ОВА зауважив, що потужність, яку надають для Львівської області може збільшуватись чи зменшуватись – відтак зростатиме або зменшуватиметься кількість й тривалість відключень.

На Львівщині вводять аварійні графіки відключення світла: що відомо

У понеділок, 28 листопада, повідомили, що на Львівщині запроваджують аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Наразі графіки не діють.

У "Львівобленерго" зазначають, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго".

Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.

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